Минстрой РФ планирует перестать возводить апартаменты

Минстрой РФ намерен законодательно утвердить статус построенных в стране апартаментов и поставить запрет на их будущее строительство, рассказал замглавы ведомства Никита Стасишин.

Минстрой РФ намерен законодательно утвердить статус построенных в стране апартаментов и поставить запрет на их будущее строительство, рассказал замглавы ведомства Никита Стасишин.

Введенные в эксплуатацию апартаменты попадут под амнистию и будут учеты в объемах вводимого жилья, пояснил он.

Подобные площади особенно популярны в крупных городах, объяснил зампред комитета Совфеда по федеративному устройству Аркадий Чернецкий, однако их владельцы не могут там зарегистрироваться.

Статус апартаментов в стране обсуждают уже несколько лет. Проект закона, который запретит их строительство, Министерство строительство собиралось принять еще в 2016 году. Ожидалось, что такой вид жилья приравняется к жилым помещениям многоквартирных домов.