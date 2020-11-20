МЭР подготовило проект по предоставлению ВНЖ в РФ за инвестиции

Министерство экономического развития подготовило законопроект, который позволит иностранцам получать вид на жительство в РФ упрощенном порядке за инвестиции.

Министерство экономического развития подготовило законопроект, который позволит иностранцам получать вид на жительство в РФ упрощенном порядке за инвестиции.

Газета "Известия" информирует, что при этом необходимо выполнить хотя бы одно указанных условий.

Так, для получения ВНЖ человек должен владеть российской компанией, вложение в которую составляет не менее 15 миллионов рублей. Претендент может иметь иностранную организацию, но для этого нужно сделать инвестицию в 50 миллионов. При этом компания должна работать хотя бы три года.

Другим вариантом является инвестирование в российский бизнес 15 миллионов рублей. Компания должен существовать не менее трех лет, уплатить не менее шести миллионов рублей налогов, а также трудоустроить по меньшей мере 25 человек.

Газета сообщает, что для получения ВНЖ также можно будет открыть ИП, вложить в дело 10 миллионов рублей и принять на работу 10 россиян.

Также на ВНЖ сможет подать человек, который имеет российские гособлигации или недвижимость в размере 30 миллионов рублей.