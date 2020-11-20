ВОЗ не считает ремдесивир эффективным препаратом для лечения COVID-19

Противовирусный препарат ремдесивир не доказал свою эффективность при лечении COVID-19. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует его использование медиками.

Противовирусный препарат ремдесивир не доказал свою эффективность при лечении COVID-19. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует его использование медиками.

ВОЗ начала исследование этого препарата как возможно эффективного средства для лечения COVID-19 у тяжелобольных пациентов. Эксперты пришли к выводу, что ремдесивир не влияет на смертность и другие важные результаты, например, необходимость механической вентиляции легких или время для клинического улучшения.

Специалисты организации пришли к выводу, что ремедисивир не показал свою эффективность для лечения пациентов с любой тяжестью COVID-19. Однако эксперты считают, что препарат должен продолжать участвовать в исследованиях для сбора дополнительных данных по его влиянию на конкретные группы больных.

Ранее ученые опубликовали результаты исследований, которые показали, что сочетание ремдесивира с новым лекарством hrsACE2 показывает хорошие результаты в лечении коронавирусной инфекции.