Отказ Киева от российской вакцины назвали убийством граждан Украины

Отказ украинских властей от российской вакцины от коронавируса депутат Верховной Рады от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Олег Волошин назвал соучастием в убийстве.

Отказ украинских властей от российской вакцины от коронавируса депутат Верховной Рады от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Олег Волошин назвал соучастием в убийстве.

Волошин заявил, что отказ властей Украины от вакцины без предоставления альтернативы является соучастием в убийстве собственных граждан. Он считает, что Украина, последовав примеру Белоруссии, могла бы начать производство российской вакцины на территории страны по лицензии.

"В любом случае, какая-то альтернатива должна быть предложена. А если ее нет, ну тогда извините, действительно позиция нашей власти не закупать и не организовывать производство здесь российской вакцины, не имея никакой альтернативы — вот это уже действительно соучастие в убийстве украинцев", — рассказал депутат.

Волошину непонятно, как между политикой и здоровьем и жизнью населения можно выбирать первое. Многие страны будут предоставлять вакцины бесплатно, а на Украине не все граждане смогут ее получить, если она будет продаваться за деньги.