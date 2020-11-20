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4:56   20 Ноября 2020
Политика

Отказ Киева от российской вакцины назвали убийством граждан Украины

Отказ Киева от российской вакцины назвали убийством граждан Украины

Отказ украинских властей от российской вакцины от коронавируса депутат Верховной Рады от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Олег Волошин назвал соучастием в убийстве.

Волошин заявил, что отказ властей Украины от вакцины без предоставления альтернативы является соучастием в убийстве собственных граждан. Он считает, что Украина, последовав примеру Белоруссии, могла бы начать производство российской вакцины на территории страны по лицензии.

"В любом случае, какая-то альтернатива должна быть предложена. А если ее нет, ну тогда извините, действительно позиция нашей власти не закупать и не организовывать производство здесь российской вакцины, не имея никакой альтернативы — вот это уже действительно соучастие в убийстве украинцев", — рассказал депутат.

Волошину непонятно, как между политикой и здоровьем и жизнью населения можно выбирать первое. Многие страны будут предоставлять вакцины бесплатно, а на Украине не все граждане смогут ее получить, если она будет продаваться за деньги.

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#украина #вакцина #коронавирус

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