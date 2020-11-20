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4:19   20 Ноября 2020
Общество

Названа причина дефицита лекарств для пациентов с ревматизмом

Названа причина дефицита лекарств для пациентов с ревматизмом

Пациенты с ревматизмом испытывают трудности с приобретением метилпреднизолона. Речь идет о жизненно необходимом для них лекарстве, сообщил центр "Ревмо-COVID".

В настоящее время препарат в форме раствора отсутствует в аптечных сетях. В ряде регионов РФ он есть в таблетках в ограниченном количестве.

Информация о дефиците лекарств, как отметили в центре, стала поступать от пациентов нынешней осенью. Из аптек препарат пропал потому что его используют при лечении COVID-19. Увеличившийся спрос производители сейчас удовлетворить не могут.

Пропажу лекарств прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что правительство предпринимает энергичные усилия, чтобы исправить ситуацию.

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#лекарства #аптека #ревматизм

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