Названа причина дефицита лекарств для пациентов с ревматизмом

Пациенты с ревматизмом испытывают трудности с приобретением метилпреднизолона. Речь идет о жизненно необходимом для них лекарстве, сообщил центр "Ревмо-COVID".

Пациенты с ревматизмом испытывают трудности с приобретением метилпреднизолона. Речь идет о жизненно необходимом для них лекарстве, сообщил центр "Ревмо-COVID".

В настоящее время препарат в форме раствора отсутствует в аптечных сетях. В ряде регионов РФ он есть в таблетках в ограниченном количестве.

Информация о дефиците лекарств, как отметили в центре, стала поступать от пациентов нынешней осенью. Из аптек препарат пропал потому что его используют при лечении COVID-19. Увеличившийся спрос производители сейчас удовлетворить не могут.

Пропажу лекарств прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что правительство предпринимает энергичные усилия, чтобы исправить ситуацию.