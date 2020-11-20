Ученые назвали четыре неожиданных симптома заражения коронавирусом

Британские, канадские и американские ученые назвали четыре легких симптома, которые могут проявиться при заболевании. Об этом сообщает английское издание Express.

Британские, канадские и американские ученые назвали четыре легких симптома, которые могут проявиться при заболевании. Об этом сообщает английское издание Express.

Ученый из канадского Университета Альберты Митч Уилсон сообщил, что каждый пятый заболевший испытывает проблемы с пищеварением и боль в животе. Эти симптомы включают в себя боль в желудке, тошноту и потерю аппетита. При этом симптомы могут быть вызваны и другими заболеваниями.

Глазные инфекции также могут быть симптомом, заявили в Американской академии офтальмологии. Данное проявление болезни встречается в 1-3% случаев.

Ученые из Имперского колледжа в Лондоне считают, что одним из симптомов коронавируса является рассеянность. Она может сохраняться несколько месяцев у тех, кто переболел.