Многодетным семьям пообещали деньги на строительство и ремонт квартир

Российским многодетным семьям разрешат тратить государственную субсидию в сумме не более 450 тысяч рублей на строительство и ремонт ипотечного жилья.

Российским многодетным семьям разрешат тратить государственную субсидию в сумме не более 450 тысяч рублей на строительство и ремонт ипотечного жилья.

Госдума поддержала законопроект, согласно которому российские многодетные семьи смогут тратить государственную субсидию в сумме до 450 тысяч рублей на строительство и ремонт ипотечного жилья. Сейчас же разрешено тратить эту сумму лишь на полное или частичное погашение ипотеки на приобретение жилой недвижимости.

"Бывают ситуации, когда семьи берут кредиты на строительство собственных домов. Сегодня они выпадают из тех, кто мог бы претендовать на такую сумму. Мы посчитали, что это неправильно", — объяснил глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков.

Аксаков отметил, что нередко семьям приходится брать в ипотеку малопригодные для жизни квартиры. По этой причине нужно разрешить тратить положенные деньги на ремонт. Правительство уже положительно отреагировало на такой законопроект.