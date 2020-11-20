Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
2:55   20 Ноября 2020
Общество

Росгидромет пообещал жителям центральной России скорые снегопады

Росгидромет пообещал жителям центральной России скорые снегопады

Росгидромет рассказал, когда жителям центральной России готовиться к снегопадам.

Подмосковье накроет снегом уже на следующей неделе, сообщает РИА Новости после беседы с начальником ситуационного центра Росгидромета Юрием Варакиным. Но и россиянам других центральных регионов расстраиваться не стоит — к декабрю специалисты советуют доставать лыжи и санки.

Зима будет теплее климатической нормы, но холоднее, чем в прошлом году. Снежных заносов и больших сугробов ожидать не приходится, но покров в несколько сантиметров из легкого снега эксперты обещают.

На территории от Смоленской до Ленинградской областей температура воздуха будет неоднородна и повлечет за собой гололед.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#погода #зима #снегопад

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров