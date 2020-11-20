"Аэрофлот" отдаст все свои Superjet "России" до конца 2022 года

Авиакомпания "Россия" получит все самолеты Sukhoi Superjet 100 от компании "Аэрофлот" до конца 2022 года, информирует РБК.

Авиакомпания "Россия" получит все самолеты Sukhoi Superjet 100 от компании "Аэрофлот" до конца 2022 года, информирует РБК.

Из парка "Аэрофлота" будут переданы все самолеты Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия", которая является дочерней. Сейчас у "Аэрофлота" 54 таких самолета.

Представитель авиакомпании рассказал, что "Россия" должна получить 10 самолетов до конца 2020 года, а в 2021 году парк компании должен вырасти до 66 самолетов. Так, количество воздушных судов увеличится в два раза с 54 до более чем 120.

Согласно долгосрочной стратегии развития группы "Аэрофлот", перевод Sukhoi Superjet 100 в "Россию" будет производиться до 2028 года. По документу, парк компании увеличится до 600 самолетов.