Меркель обозначила сроки появления в Европе вакцины от коронавируса

Канцлер Германии выразила надежду на появление вакцины от COVID-19 в Европе в декабре этого или в начале следующего года.

Канцлер Германии выразила надежду на появление вакцины от COVID-19 в Европе в декабре этого или в начале следующего года.

Вакцинация населения, по ее словам, начнется сразу же после появления вакцины. Всем странам Еврокомиссией поручено представить в ближайшее время.

"Нужно сказать, что новости последних дней касательно разработки вакцины звучат очень обнадёживающе", — подчеркнула она.

Недавно Европейская комиссия договорилась с немецкой компанией CureVac на поставку 225 млн доз потенциальной вакцины от коронавируса. Глава МИД Германии Хайко Маас уже предложил сделать ее глобальным достоянием общественности.

Вице-премьер России Татьяна Голикова накануне подчеркнула, что вакцина от коронавирусной инфекции массово поступит в оборот до конца 2020 года, информирует "Царьград".