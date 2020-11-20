Президент Франции пообещал гуманитарную помощь пострадавшим в Карабахе

Франция отправит в Карабах гумпомощь, заявил Эммануэль Макрон в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Франция отправит в Карабах гумпомощь, заявил Эммануэль Макрон в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Переговоры представителей трех стран состоялись в формате видеоконференции. Президент Эммануэль Макрон напомнил Алиеву и Пашиняну, что "приоритеты Франции в свете заключенной договоренности о прекращении огня", а также предложил гуманитарную помощь Карабаху.

Напомним, 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. В соответствии с договоренностями, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.