Украина для "возвращения" Крыма должна сначала "вернуть мозги".

Украина для "возвращения" Крыма должна сначала "вернуть мозги".

"Царьград" сообщает, что об этом заявил в эфире телеканала ATR экс-губернатор Севастополя, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Куницын.

Украинские власти должны возвратить сознание население полуострова, уверен политик. Киеву нужно принять факт того, что в случае "возвращения" Крыма, сделать крымско-татарскую автономию невозможно, так как 85 процентов населения полуострова являются представителями иных этносов.

Куницын заявил, что не хочет занимать сторону одной из наций в Крыму. Переименовывать населенные пункты в угоду крымским татарам не стоит. Среди нерусских, как и среди русских, есть те, кто любит или не любит Украину.