0:41 20 Ноября 2020Политика
Офис Зеленского назвал единственный способ "вернуть" Крым Украине
Украина для "возвращения" Крыма должна сначала "вернуть мозги".
Украина для "возвращения" Крыма должна сначала "вернуть мозги".
"Царьград" сообщает, что об этом заявил в эфире телеканала ATR экс-губернатор Севастополя, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Куницын.
Украинские власти должны возвратить сознание население полуострова, уверен политик. Киеву нужно принять факт того, что в случае "возвращения" Крыма, сделать крымско-татарскую автономию невозможно, так как 85 процентов населения полуострова являются представителями иных этносов.
Куницын заявил, что не хочет занимать сторону одной из наций в Крыму. Переименовывать населенные пункты в угоду крымским татарам не стоит. Среди нерусских, как и среди русских, есть те, кто любит или не любит Украину.