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0:07   20 Ноября 2020
Происшествия

Более сотни африканских рыбаков заразились неизвестной инфекцией

Более сотни африканских рыбаков заразились неизвестной инфекцией

Более сотни рыбаков на западе Сенегала заразились неизвестной ранее болезнью. Ее очаг находится где-то между городами Рюфиск и Мбур.

Города расположены неподалеку от столицы, что ставит под угрозу здоровье множества людей, если выяснится, что инфекция заразна.

Врачи отмечают похожие на струпья высыпания на коже. Предполагается, что заражение пришло с моря, так как жалуются на эти симптомы только моряки.

Зараженные в настоящий момент госпитализированы, а власти проводят совещание по поводу случившегося.

Новый опасный вирус обнаружили и в Боливии. Местные специалисты выяснили, что он может представить смертельную угрозу для человека. Его симптомами стали головная боль, повышенная температура и ломота в суставах.

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#вирус #море #Высыпания

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