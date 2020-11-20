Более сотни африканских рыбаков заразились неизвестной инфекцией

Более сотни рыбаков на западе Сенегала заразились неизвестной ранее болезнью. Ее очаг находится где-то между городами Рюфиск и Мбур.

Более сотни рыбаков на западе Сенегала заразились неизвестной ранее болезнью. Ее очаг находится где-то между городами Рюфиск и Мбур.

Города расположены неподалеку от столицы, что ставит под угрозу здоровье множества людей, если выяснится, что инфекция заразна.

Врачи отмечают похожие на струпья высыпания на коже. Предполагается, что заражение пришло с моря, так как жалуются на эти симптомы только моряки.

Зараженные в настоящий момент госпитализированы, а власти проводят совещание по поводу случившегося.

Новый опасный вирус обнаружили и в Боливии. Местные специалисты выяснили, что он может представить смертельную угрозу для человека. Его симптомами стали головная боль, повышенная температура и ломота в суставах.