Бундестаг проголосовал в поддержку "Северного потока — 2"

Представители почти всех фракций бундестага ФРГ, кроме "Зелёных", поддержали строительство газопровода "Северный поток — 2".

Представители почти всех фракций бундестага ФРГ, кроме "Зелёных", поддержали строительство газопровода "Северный поток — 2".

Инициативу фракции "Альтернатива для Германии" поддержали 546 депутатов. Против высказались 83 человека.

Председатель собрания Клаудиа Рот посчитала очевидным, что кандидат в президенты США Джо Байден готов ужесточить санкции на страховые компании, занимающиеся сертификацией. Глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст в свою очередь отметил, что бундестаг при усилении давления Белого дома должен принять ответные санкции. Также предложено рассмотреть ведение штрафных пошлин на импортный газ из Соединенных Штатов.