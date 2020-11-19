Турция через СМИ пытается основать ввод своей армии в Закавказье

СМИ Турции начали информационную кампанию, чтобы оправдать вероятный ввод своих Вооруженных сил в Нагорный Карабах, пишет создатель Telegram-канала Astra Mlitarum Комиссар Яррик.

СМИ Турции начали информационную кампанию, чтобы оправдать вероятный ввод своих Вооруженных сил в Нагорный Карабах, пишет создатель Telegram-канала Astra Mlitarum Комиссар Яррик.

Турецкая газета Yeni Şafak на днях опубликовала статью под громким заголовком, который призывает российских миротворцев уйти из Карабаха.

Группа азербайджанцев, со слов источника, провела акцию протеста в Баку против присутствия России в регионе.

"Россия — уходи, Турция — останься!", – скандировали они, как пишет издание.

Видеоролик, который приложили турецкие журналисты, показывает, как примерно 30 человек с флагами Турции, Азербайджана, Украины и Пакистана призывают остаться Турцию, однако негативных слов про Россию не слышно. Они упоминаются лишь в статье.

Протестующие несут плакат, на котором турки просят президента Реджепа Тайипа Эрдогана оставить турецкую армию в Азербайджане. Информацию Yeni Şafak о малозаметной акции подхватили турецкие СМИ и различные активисты.

Некорректное заявление одной из главнейших турецких изданий, по словам Комиссара Яррика, указывает на то, что Анкара продолжает саботировать совместное соглашение России, Армении и Азербайджана о прекращении огня в Нагорном Карабахе и пытается оправдать наличие турецких военных в зоне конфликта.