Духовно-исторический маршрут может появиться в Ленобласти к 2021 году

Первый духовно-исторический маршрут в Ленинградской области пройдет через места, связанные с именем Александра Невского, сообщают в пресс-службе правительства.

Первый духовно-исторический маршрут в Ленинградской области пройдет через места, связанные с именем Александра Невского, сообщают в пресс-службе правительства.

Путь планируют проложить через Волховский, Тосненский и Кировский районы. При этом маршрутов будет несколько из-за отличий по времени. Их разработкой занимаются специалисты комитета по туризму, региональные туристические операторы и отделение Российского союза туристской индустрии по Северо-Западу.

Новый маршрут могут запустить в следующем году. Проект является частью концепции продвижения природно-исторического парка Александра Невского на берегу реки Тосны. Первый этап планируют реализовать к лету.

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время встречи со старейшими экскурсоводами города в сентябре отметил важность туризма для бюджета. Эта сфера сильно пострадала из-за коронавируса, поэтому нужно делать акцент на путешествиях внутри страны.