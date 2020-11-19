Почему США необходима перезагрузка отношений с Ираном

The National Interest объяснил, почему политика «максимального давления» не сработала против Тегерана.

Не исключено, что действующий президент США Дональд Трамп покинет Белый дом в январе, тогда его место займет демократ Джо Байден. Однако «трамповская» политика давления в отношении Ирана останется. К такому мнению пришел автор The National Interest.

Maximum Pressure on Iran has taken every alternative to war off the table, Geoff LaMear writes. Is it any surprise that attacks on partners and U.S. personnel are the result? https://t.co/hGMEpiMeKm — National Interest (@TheNatlInterest) November 19, 2020

Предположение обусловлено американской санкционной кампанией, известной как Maximum Pressure («Максимальное давление»). Сообщается, что Госдепартамент США уже пытается закрепить ее за объявившим себя победителем на выборах Байденом, который уже начал формировать собственную администрацию.

Недавно президент Ирана Хасан Роухани подчеркнул, что США придется «исправить» ошибки этой политики. Так, стратегия не улучшила рычаги влияния США, а, скорее, подорвала их.

Политика «максимального давления» показала себя в полной мере в мае 2018 года. Тогда США объявили об одностороннем выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

Вместо нее американские власти выдвинули ультиматум, известный как «Двенадцать требований». Последние включали дополнительные уступки в отношении ядерной деятельности Ирана, прекращение спонсорства страной своих доверенных лиц и программы баллистических ракет, а также вывод иранских войск из Сирии. В «требованиях» также указывалось и наказание: санкции против торговых и финансовых институтов Тегерана.

В The National Interest обратили внимание, что ультиматум США затрагивает важнейшие интересы безопасности Ирана. Последний основывает свою военную стратегию на посредниках и ракетах, поскольку «традиционно слаб».

«Хотя Госдепартамент может предложить Ирану “быть как Норвегия”, у иранского правительства нет гарантий безопасности, которые сделали бы это предложение разумным. Корпус стражей исламской революции (КСИР) с глубоким подозрением относится к амбициям Америки против режима Исламской республики. Как один из основных иранских силовых блоков, КСИР имеет преимущественное влияние в процессе принятия стратегических решений, что исключает любую возможность капитулировать перед “требованиями”», — пишет автор статьи.

Американские запросы оказываются неэффективными, поскольку Ирану удалось адаптироваться к санкциям — использовать внутренний производственный сектор и разнообразить экономику. Попытка остановить иранские ракетные программы также оборачивается крахом, поскольку Иран обходит ограничения на поставки оружия, производя его внутри страны.

При этом Тегерану удалось сократить расходы на масло для поддержания оружия. Несмотря на бушующую пандемию коронавирусной инфекции и все более жесткие санкции США, Иран увеличил расходы в оборонном бюджете на $2 млрд в 2020 году. Так, «максимальное давление» не нарушает эту деятельность, а наносит экономический удар иранскому народу.

Даже если Джо Байден попытается вернуться к дипломатическим отношениям с Ираном, правовые механизмы, в частности санкции, не позволят ему этого сделать. Так, любое изменение внешнеполитического курса «споткнется» о бюрократические препятствия.

Вместе с тем The National Interest отметил, что санкции в преддверии выборов США только усилились. С сентября по октябрь Министерство финансов объявило о введении нового пакета мер в отношении иранских банков, в то время как Госдепартамент пытался ввести ограничения на поставки оружия Ирану.

Впрочем, «максимальное давление» США не идет вкупе с уступками. Вместо этого США все чаще прибегают к принуждению, не используя своей экономической и дипломатической мощи для конструктивных переговоров.

«Дипломатия рассматривается, как награда за хорошее поведение, а не как инструмент продвижения интересов США», — сетуют в издании.

Многочисленные санкции со стороны американских властей только лишь ограничивают их способность к ведению переговоров и разжигают напряженность между США и Ираном.

«Если американцы хотят избежать длительного продолжения вечных войн последних двух десятилетий, то им пора признать, что “максимальное давление” было минимальным успехом. Единственный способ выбраться из этой ямы — перестать копать», — призвал The National Interest.

Справка ПС

Обострение отношений между США и Ираном произошло в начале 2020 года. Тогда Америка провела в районе международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации иранского командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя главы «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандиса.

В Вашингтоне полагали, что они причастны к нападению на посольство США в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке.

На днях издание The New York Times, сославшись на бывших и действующих американских чиновников, сообщило, что президент США Дональд Трамп 12 ноября якобы консультировался со старшими советниками, чтобы в ближайшие недели «принять меры» против главного ядерного объекта Ирана.

Авторы статьи утверждают, что президента отговорили, предупредив, что такой шаг приведет к широкомасштабному конфликту. В частности, на решение Трампа повлияли вице-президент Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео, исполняющий обязанности минобороны Кристофер Миллер и глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

В NYT предположили, что атака могла быть направлена против иранского ядерного объекта в Натанзе.

О том, что администрация Трампа вместе с Израилем и странами Персидского залива готовится принять ряд новых санкций против Ирана до инаугурации нового президента США в январе, сообщил портал Axios.