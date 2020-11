Почему США необходима перезагрузка отношений с Ираном

The National Interest объяснил, почему политика «максимального давления» не сработала против Тегерана.

Не исключено, что действующий президент США Дональд Трамп покинет Белый дом в январе, тогда его место займет демократ Джо Байден. Однако «трамповская» политика давления в отношении Ирана останется. К такому мнению пришел автор The National Interest.

