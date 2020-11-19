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22:11   19 Ноября 2020
Общество

Попова: в России создают средства защиты от COVID-19 для детей и беременных

Попова: в России создают средства защиты от COVID-19 для детей и беременных

В России начали создавать средства защиты от коронавируса для беременных и детей, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

На вопрос об исследованиях вакцины от коронавируса на беременных женщинах и детях Попова ответила, что для этих групп лиц разрабатываются отдельные средства защиты. Эфир велся на телеканале "Россия-1".

Вакцину "ЭпиВакКорона" зарегистрировали в России 13 октября. Она создана на основе пептидных антигенов и разработана центром "Вектор". В среду центр получил разрешение от Минздрава на проведение пострегистрационных исследований вакцины.

За последние сутки в России выявлено 23 610 случаев заражения коронавирусом. За тот же период выздоровели 25 573 пациента. Еще 463 человека скончались.

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#дети #беременные #коронавирус

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