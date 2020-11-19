Парламент Армении обсудит отмену военного положения для отставки Пашиняна

Парламент Армении соберется 26 ноября на внеочередное заседание, где рассмотрит вопрос об отмене военного положения.

Парламент Армении соберется 26 ноября на внеочередное заседание, где рассмотрит вопрос об отмене военного положения.

Сайт Национального Собрания Армении информирует, что по инициативе депутатов и решением председателя 26 ноября в 11:00 будет созвано внеочередное заседание.

Ожидается, что в повестку очередного заседания будет включен вопрос об отмене военного положения в Армении. Автором проекта выступила фракция "Просвещенная армения".

Оппозиция намерена инициировать процесс выражения недоверия премьеру Николу Пашиняну. Однако Конституция Армении запрещает данную инициативу парламента в период военного положения.

МИД РФ сообщил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудили по телефону ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и подчеркнули важность выполнения положений трехстороннего заявления.