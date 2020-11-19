Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
21:47   19 Ноября 2020
Общество

Парламент Армении обсудит отмену военного положения для отставки Пашиняна

Парламент Армении обсудит отмену военного положения для отставки Пашиняна

Парламент Армении соберется 26 ноября на внеочередное заседание, где рассмотрит вопрос об отмене военного положения.

Сайт Национального Собрания Армении информирует, что по инициативе депутатов и решением председателя 26 ноября в 11:00 будет созвано внеочередное заседание.

Ожидается, что в повестку очередного заседания будет включен вопрос об отмене военного положения в Армении. Автором проекта выступила фракция "Просвещенная армения".

Оппозиция намерена инициировать процесс выражения недоверия премьеру Николу Пашиняну. Однако Конституция Армении запрещает данную инициативу парламента в период военного положения.

МИД РФ сообщил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудили по телефону ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и подчеркнули важность выполнения положений трехстороннего заявления.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#армения #парламент #военное положение

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров