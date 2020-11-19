Российские миротворцы сопровождают автобусы с беженцами в Карабах

Российские миротворцы обеспечивают сопровождение колонн автобусов, на которых в свои дома возвращаются беженцы, укрывшиеся от карабахской войны в Армении.

Российские миротворцы обеспечивают сопровождение колонн автобусов, на которых в свои дома возвращаются беженцы, укрывшиеся от карабахской войны в Армении.

Открытие Лачинского коридора обеспечило беженцам из Нагорного Карабаха возможность вернуться домой, власти Армении выделяют для их перемещения дополнительные машины. Российские миротворцы сопроводили 120 автобусов, на которых вернулись домой более четырех тысяч человек, передает Федеральное агентство новостей.

Люди прибывают на главную площадь Степанакерта, после чего отправляются по домам. Жители городов Нагорного Карабаха уже не боятся выходить на улицу и благодарят российских миротворцев за поддержку и помощь.

В столице НКР заработали светофоры, коммунальщики убирают улицы, вернулись к работе таксисты, снова ходит общественный транспорт. С каждым днем открывается все больше торговых точек.

Боевые действия в Нагорном Карабахе завершились 10 ноября. В регион введен российский миротворческий контингент.