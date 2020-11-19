"Братья-мусульмане" отчаянно хотят сохранить влияние в Ливии

Эксперты по Ливии уверены, что члены террористической организации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ) готовятся к срыву предстоящих выборов в республике.

Эксперты по Ливии уверены, что члены террористической организации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ) готовятся к срыву предстоящих выборов в республике.

По словам специалистов, главной целью радикалов является передача контроля над переходным правительством нынешнему главе "МВД" ПНС Фатхи Башаги. Его преподносят как реформатора, однако министр не верит в принципы демократии, а также имеет отношение к убийствам мирных демонстрантов, пишет ФАН.

Военный эксперт Шараф ад-Дин пояснил, что для террористической ячейки "Братья-мусульмане" Ливия является всего лишь воротами в Африку. Именно поэтому они готовы пойти на все ради удержания контроля в этом регионе, а на урегулирование кризиса им наплевать. Пока ведутся переговоры Совместного военного комитета "5 + 5", боевики не могут реализовать свои задумки, подытожил эксперт.