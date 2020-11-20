«Акт Родченкова» может обернуться союзом России, МОК и WADA против США

Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство WADA не пришли в восторг от нового антидопингового закона, который на днях утвердил Сенат США, оказавшись таким образом на одной стороне с Россией.

Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство WADA не пришли в восторг от нового антидопингового закона, который на днях утвердил Сенат США, оказавшись таким образом на одной стороне с Россией.

Как пишет финское спортивное издание Helsingin Sanomat, Соединенные Штаты Америки хотят стать «мировым жандармом» в сфере борьбы с допингом, но сами при этом ведут себя не по правилам, а как им заблагорассудится.

Напомним, принятый американским Сенатом 17 ноября законопроект, дает США право привлекать к ответственности лиц, замешанных в «международных допинговых заговорах», и наказывать их тюремным сроком до десяти лет или штрафом до миллиона долларов. Действие законопроекта будет распространяться на любые международные соревнования, в которых принимают участие американские спортсмены.

После того, как это законопроект утвердили сенаторы, его должен подписать президент США, но документ уже вызвал жаркие споры во всем мире.

Законопроект называют «актом Родченкова» по имени Григория Родченкова – информатора WADA, обвинившего Россию в якобы существовавшей там допинговой системе.

«Но почему же Всемирное антидопинговое агентство WADA, Международный олимпийский комитет МОК и Россия не в восторге от закона? — задается вопросом финский журналист. — На то есть много причин».

Например, по мнению WADA, проблемой является то, что человек, который мог бы сообщить о существовании допинговой системы или об использовании допинга, сам рискует стать обвиняемым по этому делу в США. Зачем же ему рассказывать кому-то о том, за что его могут посадить в тюрьму объясняет автор материала. Кроме того, у WADA возникли вопросы и по поводу того, как Соединенные Штаты будут решать, когда новый закон можно применять, а когда нет.

У международного олимпийского комитета серьезное возмущение вызвало то, что в ходе завершающего этапа рассмотрения законопроекта американские сенаторы исключили из него профессиональные североамериканские лиги и Национальную ассоциацию студенческого спорта – организации неподотчетные кодексу WADA.

«Если он (закон) недостаточно хорош для американского спорта, то почему он навязывается остальному миру?» — совершенно справедливо спрашивает МОК.

Американские национальные лиги - НФЛ, НХЛ, НБА и другие – не только делают все, что захотят, отмечает финский журналист, но и, походе, влияют на решения законодателей в США.

Россию же беспокоит тот факт, что американское законодательство затронет другие страны. То есть Америка хочет взять на себя роль «жандарма» и контролировать весь мир не только на предмет использования запрещенных в спорте веществ, но и в других вопросах.

Другие страны в ответ на американский закон могут принять аналогичные меры – написать и утвердить собственные антидопинговые законы, распространяющиеся на иностранных спортсменов и другие государства. После этого, предупреждает Россия, решать связанные с допингом спорные вопросы, станет гораздо сложнее, чем было до сих пор.