Немецкий город Бремен стал местом вербовки террористов ИГИЛ

Террористы запрещенной в России организации ИГ (ИГИЛ) набирали боевиков через мечеть города Бремен в ФРГ. Прежде чем местная ячейка была обнаружена, в Сирию отправились 15 человек.

Террористы запрещенной в России организации ИГ (ИГИЛ) набирали боевиков через мечеть города Бремен в ФРГ. Прежде чем местная ячейка была обнаружена, в Сирию отправились 15 человек.

Жители сирийского города Ракка сохранили некоторые документы террористов, которые те бросили при отступлении. Бумаги являются анкетами с рядом вопросов, которые заполняли новоприбывшие в зону боевых действий. Журналистка телеканала ОАЭ Al-Aan Женан Муса смогла получить анкеты на 800 человек.

Большая часть из них относилась к группировке "бригада Аль-Фатихин", указывает ФАН. Командование МТО собирало данные, чтобы впоследствии распределять деньги и награбленное имущество между боевиками. Большая часть из них были выходцами из Сирии. Встречались также представители Австралии, Индонезии, Франции, Турции, России и Германии.

Один из вопросов относился к террористической группировке, с которой боевики сотрудничали до появления в Ракке. Часть из них указала мечеть Аль-Фуркан в Германии. Согласно данным немецкого издания Die Welt, здесь были завербованы не менее 15 новобранцев. В 2014 году мечеть была закрыта правоохранительными органами ФРГ.