Коротченко рассказал, как Россия будет поддерживать стратегический паритет

Россия должна модернизировать Вооруженные силы и разрабатывать новую военную технику, чтобы с ее помощью поддерживать стратегический паритет США и НАТО. Об этом рассказал директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Россия должна модернизировать Вооруженные силы и разрабатывать новую военную технику, чтобы с ее помощью поддерживать стратегический паритет США и НАТО. Об этом рассказал директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Ранее начальник Ракетных войск и артиллерии (РВиА) ВС РФ, генерал-лейтенант Михаил Матвеевский заявил, что в России разрабатывается новый оперативно-тактический ракетный комплекс, который придет на смену «Искандеру». Он также назвал «Искандер-М» уникальным, и подчеркнул, что его модернизационный потенциал «реализован менее чем наполовину».

Коротченко в беседе с корреспондентом «НьюИнформ» заметил, что Соединенные Штаты имеют мощные вооруженные силы с серьезными возможностями. Москва сдерживает Вашингтон только с опорой на свои стратегические ядерные силы.

«Военного противника надо оценивать по совокупным возможностям и уважать его, для того, чтобы не попасть в такую ситуацию, которая произошла с Арменией. У нас Генштаб и система военной разведки работают четко. Мы балансируем ситуацию, понимая сильные и слабые стороны американских вооруженных сил и развиваем те свои компоненты, которые при любом развитии событий не дадут американцам вырваться вперед. Вот это самое главное», — убежден военный эксперт.

Россия за счет гораздо меньшего бюджета, но тем не менее, по эффективной совокупной военной мощи, вполне уравновешивает США и сдерживает их, считает собеседник издания.

«Америка разрабатывает свои системы средней дальности, сегодня мы находимся впереди, дальше США могут воплотить свои планы и выйти на паритет с нами. Всегда так было, есть и будет. Поэтому нам не надо почивать на лаврах и уговаривать себя, что мы — самые лучшие. Мир развивается, и наша задача, чтобы армия модернизировалась и получала те вооружения, с помощью которых мы, тем не менее, будем поддерживать стратегический паритет США и НАТО», — подытожил Коротченко.

Оперативные ракетно-тактические комплексы «Искандер-М» останутся основным оружием российских Ракетных войск и артиллерии как минимум до 2030 года, сказал Матвеевский.