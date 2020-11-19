Губернатор рассказал об устранении цифрового неравенства в Омской области

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев и губернатор Омской области Александр Бурков обсудили проблемы с интернетом, на которые обратил внимание студент Алексей Дудоладов.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев и губернатор Омской области Александр Бурков обсудили проблемы с интернетом, на которые обратил внимание студент Алексей Дудоладов.

Студент из села Станкевичи в Омской области обратился к губернатору Буркову. Дудоладов в одном из своих видео заявил, что не может учиться в институте водного транспорта дистанционно. По словам студента, он залезает на березу в 300 метрах от села, чтобы "поймать" интернет. Александр Бурков встретился с главой Минцифры РФ и написал пост в своем Instagram.

"Договорились об ускорении реализации программы по устранению цифрового неравенства", — говорится в тексте губернатора.

Блогер Дудоладов рассказал и о других проблемах в поселке. Всего в деревне проживает 39 человек, а для выхода в интернет пришлось вырубить часть деревьев.