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20:53   19 Ноября 2020
Политика

Секретарь Совбеза РФ обсудил с израильским коллегой ситуацию в Сирии

Секретарь Совбеза РФ обсудил с израильским коллегой ситуацию в Сирии

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию в Сирии.

Патрушев и Меир Бен-Шаббат обсудили тему сотрудничества двух стран по борьбе с распространением коронавируса, а также ситуацию в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Совбеза РФ.

Прошлый телефонный разговор между секретарем Совбеза РФ и его израильским коллегой, в ходе которого они тоже затрагивали вопрос противодействия COVID-19, состоялся в начале июля 2020 года. В последний раз Патрушев и Бен-Шаббат встречались в Москве в ноябре предыдущего года.

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#сирия #патрушев #израиль #совбез рф

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