Историей с подкупом участников форума в Тунисе заинтересовался СБ ООН

Миссия ООН по поддержке Ливии передаст Совету Безопасности информацию о фактах подкупа участников форума политического диалога в Тунисе.

Миссия ООН по поддержке Ливии передаст Совету Безопасности информацию о фактах подкупа участников форума политического диалога в Тунисе.

До всех членов межливийских переговоров была донесена информация о том, что эксперты СБ ООН в ближайшее время расследуют подкуп участников форума с целью поддержки конкретных кандидатов на руководящие посты, сообщил ФАН.

Ранее тунисский журналист Муалла Гази привел факты встреч сопровождающих участников форума в соседних отелях для обсуждения подробностей покупки голосов. Сотрудники ООН также подтвердили эту информацию, заявив о случаях дачи денежных вознаграждений за поддержку нужной кандидатуры.

Один из ливийских активистов Адиль Хаттаб не побоялся рассказать, что одного из претендентов на пост главы "МВД" Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага от Партии справедливости и строительства продвигали именно таким способом.