Глава Госдепа США похвалил Трампа за признание аннексии Голанских высот

Майк Помпео посетил Голанские высоты и позитивно отнесся к мнению Трампа об их политическом статусе.

Майк Помпео посетил Голанские высоты и позитивно отнесся к мнению Трампа об их политическом статусе.

Руководитель Государственного департамента США Майк Помпео признал заслугу Дональда Трампа об определении политической принадлежности Голанских высот, сообщает ФАН.

"Невозможно стоять здесь, смотреть на границу и не признавать, что важнейшим решением Дональда Трампа было признать Голанские высоты территорией Израиля", — заявил Помпео.

Глава Госдепа США стал первым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Голански высоты после их захвата Израилем в 1967 году. Отметим, что ООН и большая часть мировых держав отнеслись к решению Дональда Трампа с осуждением.