Обострением спора с Китаем Украина "бьет" по своей экономике

Удержание контрольного пакета акций завода "Мотор Сич" вредит как экономике, так и репутации Украины, поясняет руководитель ИАЦ "Альпари", аналитик Александр Разуваев.

Удержание контрольного пакета акций завода "Мотор Сич" вредит как экономике, так и репутации Украины, поясняет руководитель ИАЦ "Альпари", аналитик Александр Разуваев.

Китайская Народная Республика собирается взыскать с Украины убытки суммой в 3,5 млрд долларов за блокировку передачи контрольного пакета акций завода "Мотор Сич" с нарушением ряда прав Китая.

"Киев не имел права блокировать продажу и арестовывать акции", — заявляет Разуваев в беседе с изданием "ПолитЭксперт".

Скорее всего, Китай выиграет спор, тогда Киеву придется оплачивать еще и стоимость юристов, нанятых властями Поднебесной. Кроме того, что потребуется выложить круглую сумму, хотя Украина и так довольно небогатая страна, она еще и нанесет значительный вред своей репутации, подытожил аналитик.