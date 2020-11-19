Американский финансист рассказал о скором обвале доллара

США движутся к краху доллара и неконтролируемому росту инфляции. Об этом в статье для The Hill пишет эксперт Американского института предпринимательства, экс-заместитель директора Международного валютного фонда Десмонд Лахман.

США движутся к краху доллара и неконтролируемому росту инфляции. Об этом в статье для The Hill пишет эксперт Американского института предпринимательства, экс-заместитель директора Международного валютного фонда Десмонд Лахман.

Американцы считают свою экономику примером для остальных стран мира. Однако последние несколько лет экономика США превратилась в страну с формирующимся рынком со «страшно плохими перспективами», говорится в статье.

Главная задача новой администрации Джо Байдена, в случае его победы — становить ухудшение экономической ситуации. К главным недостаткам стран с формирующейся рыночной экономикой относятся их слабые системы управления. По мнению журналиста, в США экономические институты слабеют. Они уже почти не способны противостоять политическому давлению и проводить независимый технократический курс, а правительство подчиняется воле миллиардеров, которые используют власть в личных целях.

Экономический и финансовый кризис 2008-2009 годов показал, насколько огромна экономическая и социальная цена, которую страна должна была заплатить «горстке фирм» с Уолл-стрит. По мнению американского эксперта, бизнесменам выделили слишком большую роль в определении политики жилищного и финансового секторов страны.

«Теперь кризис COVID-19 показал, насколько большую цену США заплатят за беспорядки и отсутствие компетентности в правительстве», — пишет The Hill.

Пока специалисты не могут понять, удастся ли Байдену остановить другие тенденции развивающихся рынков, которым поддались Соединенные Штаты. В американской экономике отсутствуют бюджетной дисциплина, что, как утверждают журналисты, в конечном итоге приводит к разрушительному периоду инфляции.

Администрации Трампа создала высокий дефицит бюджета, что проявилось во время пандемии, когда потребовались деньги на социальные и медицинские нужды. Дефицит бюджета США вырос до 15% ВВП, а соотношение государственного долга к ВВП резко возросло до 130%.

«Америка двигается в сторону краха доллара и ужасного всплеска инфляции. Сможет ли Байден справиться с этой задачей или нет, будет зависеть от его способности обуздать тех в своей партии, кто выступает за открытие расходных кранов по таким статьям, как всеобщее здравоохранение и бесплатное образование», — говорится в материале.

Другая черта формирующейся рыночной экономики — ее антипатия к рыночной конкуренции и свободной международной торговле. И здесь экономика США тоже страдает. После четырех лет торговой политики «Америка прежде всего», конкурентные силы в американской экономике почти иссякли. Трамп также проводил бессистемную торговую политику, заметили журналисты.

«Остается надеяться, что администрация Байдена будет лучше, чем администрация Трампа. При этом есть все основания опасаться, что план Байдена "Восстановить лучшее" не менее протекционистский, чем «Америка прежде всего» Трампа. Байден вступит в должность в то время, когда страна глубоко расколота и находится в тисках своего худшего экономического и медицинского кризиса за последние 90 лет», — резюмирует издание.

Выборы в США прошли 3 ноября 2020 года. Подсчет бюллетеней ведется до сих пор. Процесс затянулся из-за почтового голосования, на котором настаивали демократы из-за пандемии коронавируса. Но задуманная изоляция обернулась массовыми митингами американцев в поддержку действующего главы Белого дома.

По предварительным результатам голосования 77-летний Джо Байден опережает 74-летнего Дональда Трампа по голосам выборщиков (306 против 232).

Пока республиканец обращается в суды и добивается пересчета бюллетеней, демократ уже называет себя «избранным президентом».