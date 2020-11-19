Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:22   19 Ноября 2020
Политика

Юристы Трампа отозвали судебный иск по итогам выборов в штате Мичиган

Юристы Трампа отозвали судебный иск по итогам выборов в штате Мичиган

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа отозвал иск по итогам голосования в штате Мичиган.

Команда достигла поставленной цели, сообщил адвокат Трампа Руди Джулиани. Преждевременную сертификацию результатов выборов в округе Уэйн остановили. Жители должны убедиться в подсчете всех честных голосов и игнорировании незаконных, заявил юрист.

Округ Уэйн населяют почти два миллиона человек. Он включает в себя город Детройт. Население округа преимущественно голосует за демократов. Кандидат от Демократической партии Джо Байден, по предварительным данным, получил голоса 16 выборщиков и лидировал на территории субъекта.

Ранее Трамп сообщил о пресс-конференции, где его адвокаты расскажут о "пути победы" действующего президента на выборах США.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #трамп #мичиган

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров