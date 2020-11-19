Рар объяснил, почему немецкие таблоиды заговорили про «похороны» СП-2

Немецкое издание Bild Zeitung, написавшее, что Байден окончательно похоронит российский проект «Северный поток – 2», это «желтая пресса». Эта газета несколько лет назад объявила войну России и теперь занимается исключительно тем, что поливает ее грязью.

Немецкое издание Bild Zeitung, которое ранее написало, что, если новым президентом США станет Джо Байден, он окончательно похоронит российский проект «Северный поток – 2», это «желтая пресса», к тому же эта газета несколько лет назад объявила войну России и теперь занимается исключительно поливанием грязью.

Такое мнение высказал немецкий политолог и военный эксперт Александр Рар, посоветовав не обращать внимания на материалы Bild Zeitung.

Напомним, ранее в немецком таблоиде была опубликована статья, автор которой отмечает, что к многим немецким экспертам, «впавшим в эйфорию» от возможной победы на президентских выборах в США демократа Джо Байдена, приходит отрезвление. Байден, в первые же месяцы после прихода к власти, может «закрутить гайки» еще сильнее, чем нынешний глава Белого дома Дональд Трамп, говорится в статье.

Тем более, что в сенате США уже подготовлен законопроект о новых жестких санкциях не только против самого российского газопровода «Северный поток – 2» и компаний, участвующих в его достройке, но и против компаний, оказывающих проекту сертификационные и страховые услуги.

«Республиканцы и демократы в Сенате согласовали самые жесткие на данный момент санкции против активных участников проекта», — пишет автор, подчеркивая, что в вопросе необходимости противостоять "Северному потоку – 2" непримиримые соперники американской политики оказались единодушны.

Однако немецкий политолог Александр Рар уверен, что России пока рано паниковать

«Во-первых,— это желтая пресса, это Springer-Verlag, которая принадлежит американцам. Bild Zeitung проводит абсолютно постоянно американскую линию в Европе из Германии», — заявил он.

По словам политолога, он прочитал статью Bild и считает, что на нее не стоит обращать внимания. Это издание, добавил Рар, просто воюет с Россией и занимается только тем, что поливает ее грязью.

Ключевой вопрос, по словам немецкого политолога, заключается в том, захотят ли США после выборов заняться исправлением испорченных отношений с Евросоюзом. От этого будет зависеть очень многое.

«Конечно, есть конгресс, где и демократы, и республиканцы просто трепещут и хотят опять проявить силу и заставить пробить свои интересы и в том числе запретить "Северный поток — 2", чтобы продавать свой сжиженный газ в Европу и чтобы просто наказать Германию, поставить ее на место и выдавить Россию», — отмечает Рар.

Но пока неизвестно, захочет ли новое американское правительство пойти на это. Те люди, которые могут прийти во власть вместе с Байденом, сильно заинтересованы в том, чтобы наладить испорченные отношения с европейскими союзниками, или во всяком случае сделать это хотя бы частично на каком-то этапе, и не перессориться с Европой опять, убежден Александр Рар.

Напомним, строительство российского газопровода «Северный поток – 2», который должен был пройти по дну Балтийского моря и напрямую доставить газ в Германию, было приостановлено в декабре 2019 года из-за того, что США пригрозили ввести санкции не только против российских участников проекта, но и их иностранных партнеров.

Как заявил по этому поводу президент РФ Владимир Путин, Россия в состоянии достроить газопровод собственными силами и обязательно это сделает.