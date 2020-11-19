Лавров положительно оценил стабилизацию обстановки в Сирии

Несмотря на сохранение очагов терроризма, на большей части сирийской территории обстановка стабилизировалась, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщается на сайте министерства.

Несмотря на сохранение очагов терроризма, на большей части сирийской территории обстановка стабилизировалась, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщается на сайте министерства.

В ходе встречи со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном Лавров отметил, что урегулирование конфликта в Сирии продолжается, невзирая на распространение коронавируса. Также глава МИД отметил актуальность борьбы с терроризмом в стране.

Министр также обозначил, что в Сирии наблюдается потребность активизации усилий урегулирования с политической точки зрения, и оценил предпринимаемые шаги по восстановлению работы Конституционного комитета. Лавров выразил надежду, что согласованные планы по Сирии будут реализованы.