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20:15   19 Ноября 2020
Политика

Лавров положительно оценил стабилизацию обстановки в Сирии

Лавров положительно оценил стабилизацию обстановки в Сирии

Несмотря на сохранение очагов терроризма, на большей части сирийской территории обстановка стабилизировалась, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщается на сайте министерства.

В ходе встречи со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном Лавров отметил, что урегулирование конфликта в Сирии продолжается, невзирая на распространение коронавируса. Также глава МИД отметил актуальность борьбы с терроризмом в стране.

Министр также обозначил, что в Сирии наблюдается потребность активизации усилий урегулирования с политической точки зрения, и оценил предпринимаемые шаги по восстановлению работы Конституционного комитета. Лавров выразил надежду, что согласованные планы по Сирии будут реализованы.

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#сирия #мид #сергей лавров

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