Синоптик объяснил, почему в Москве произошел ледяной дождь

Ледяной дождь прошел в Москве и Подмосковье в ночь на 19 ноября. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, почему произошло это природное явление.

Ледяной дождь прошел в Москве и Подмосковье в ночь на 19 ноября. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, почему произошло это природное явление.

Циркуляция воздуха над европейской частью России подверглась сильным изменениям в темное время суток. В столичный регион начал поступать теплый и влажный воздух, пришедший из Атлантики, передает телеканал "360".

Из-за скорости перемещения воздушных масс в верхних слоях атмосферы снег при падении таял в теплом воздухе, а затем замерзал и застывал в более низких слоях. Таким образом в Москве прошел ледяной дождь, после которого улицы оказались покрыты скользкой коркой.