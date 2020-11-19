Адвокат: вторжение в частную жизнь грозит мошеннику сроком до семи лет

Адвокат Павел Волошин рассказал, что делать гражданам, если преступники грозятся «слить» в сеть интимные фото и видео.

При распространении информации о частной жизни преступники нередко могут шантажировать граждан и просить крупные суммы. Однако при вымогательстве свыше 1 млн рублей таким злоумышленникам будет грозить от 7 до 12 лет лишения свободы. Об этом рассказал адвокат Павел Волошин, выступая на пресс-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот» в четверг, 19 ноября.

В студии гости эфира обсудили проблему защиты персональных данных и попытались ответить на вопросы, как психологически быть готовыми к общению с мошенниками и не стать жертвой «слива».

В частности, эксперты напомнили о недавнем случае, который произошел с российским футболистом Артемом Дзюбой. 7 ноября капитан сборной страны по футболу стал жертвой взлома личного мобильного устройства. Злоумышленники «слили» в сеть интимное видео спортсмена.

По словам представителя коллегии адвокатов «Волошин, Армасов и партнеры», подобный случай является примером, когда распространение информации о частной жизни связано с другими преступлениями, в частности, вымогательством крупной суммы. По словам Дзюбы, мошенник потребовал у него $5 млн.

«В преступлении, о котором мы говорим, помимо неприкосновенности частной жизни, злоумышленник преследует другую цель — получение материальной выгоды. Сумма была значительной, а значит, если правоохранительные органы дадут адекватную оценку, то это будет особо квалифицированным домогательством. Особо крупная сумма — свыше 1 млн рублей. И состав преступления относится к категории особо тяжких. Наказание от 7 до 12 лет лишения свободы», — рассказал эксперт.

Кроме того, Волошин подчеркнул, что к преступности в интернете порой относятся легкомысленно, что неправильно. По его словам, любая попытка проникновения в частную жизнь гражданина в сети также карается законом.

«Это только лишь способ совершить преступление. Не больше и не меньше. Те, кто пытается нарушить закон, должны помнить, что ответственность есть, и она практически осуществима. И если есть целый пленум Верховного суда, то без ответа преступление не останется», — заявил спикер пресс-конференции.

На вопрос о том, стоит ли подобные случаи в сети вынести в отдельную категорию, Волошин заметил, что современное уголовное законодательство в стране достаточно «стройное». Каждый вид посягательства на частную жизнь человека им охватывается.

«Вопрос на кандидата. Есть определенные виды преступлений — против конституционных прав и свобод. К ним неприкосновенность частной жизни тоже относится. Если наносится ущерб или пытаются получить выгоду, то охватывают преступления против собственности. Перестраивать уголовный закон не нужно. Закон отвечает интересам тех, кого защищает. По нему наработана практика», — объяснил Волошин.

Адвокат также объяснил, что при шантаже частными фотографиями или видео, прежде всего, не стоит идти у преступника на поводу и бояться. Первым делом необходимо обратиться в правоохранительные органы по месту совершения преступления.

«Нужно не бояться. Те, кто нарушает наши права таким образом, как дементоры, напитываются нашими страхами, зачастую прямо предупреждая, что любой шаг от монитора обойдется дорого», — сказал Волошин.

Расследованиями преступлений о неприкосновенности частной жизни занимается Следственный комитет. Однако, по словам спикера пресс-конференции, это может занять много времени.

«Стоит обратиться в ближайший территориальный отдел полиции с письменным заявлением. Сейчас на сайте ГУ МВД есть электронная форма обращения. Это заявление также рассматривается. Ему присваивается номер. И после того, как сведения будут учтены, в ближайшее время будет произведена доследственная проверка. Срок: от трех до десяти дней», — рассказал подробности Волошин.

В некоторых случаях рассмотрение заявления могут отложить до 30 дней, но и это небольшой срок по общему правилу, продолжил эксперт. По словам адвоката, гражданин может ускорить процесс, если укажет, что ситуация угрожает его жизни, здоровью и частной жизни.

«Также можно добавить, что необходима немедленная реакция, думаю, что органы не растеряются и адекватно отреагируют. Нужно не забывать пользоваться своими правами и активно выступать», — призвал адвокат.

Ранее нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба сообщил ФСБ, что мошенник попытался выманить у него пять миллионов долларов за то, чтобы его личное видео не было опубликовано. Футболист записал разговор, личность вымогателя пока не раскрывается. Сейчас в органах изучают данные шантажиста.

Также в «Патриоте» председатель Экспертного совета по вопросам здоровья и физического воспитания обучающихся при комитете Госдумы по образованию и науке Петр Казанский заявил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов не смог правильно оценить ситуацию с психологической точки зрения, отстранив Дзюбу от важных матчей, в которых национальная сборная потерпела два поражения.