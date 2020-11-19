Марков назвал условия, на которых США позволяет Европе пользоваться СП-2

Эксперт считает, что Джо Байден не перестанет воспринимать Европу как экономических конкурентов глобальных американских компаний, но по всем геополитическим вопросам и вопросам безопасности отношения между странами улучшатся.

Директор Института политических исследований Сергей Марков допустил, что при президентстве Джо Байдена США позволят Европе пользоваться «Северным потоком—2», но взамен они могут потребовать уступок в других отраслях. Такое мнение эксперт высказал в интервью изданию Украина.ру.

Ранее журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке заявил, что те, кто надеялся на изменения риторики США по СП-2 после смены руководства страны, будут вскоре разочарованы. Эксперты издания призывают готовиться к тому, что Вашингтон и далее продолжит закручивать гайки по вопросу строительства газопровода. Именно к такому прогнозу подталкивает намерение США ввести санкции против страховых и сертификационных компаний, которые работают с российскими предприятиями и судами.

Как отмечает Репке, пока что речь не идет об ограничениях против немецких властей, однако Байден «способен похоронить» уже почти достроенный проект газопровода. По мнению Сергея Маркова, Европе все же будет позволено иметь российский газ, но с условиями.

«В ответ на это от немцев могут потребовать уступок в других сферах. Условно говоря, они разрешат немцам достроить "Северный поток—2", но взамен потребуют усилить поддержку репрессивного русофобского режима Украины», — предположил политолог.

Эксперт считает, что Байден не перестанет воспринимать Европу как экономических конкурентов глобальных американских компаний, но по всем геополитическим вопросам и вопросам безопасности отношения между странами улучшатся.

По словам Маркова, у некоторых экспертов и политиков есть надежда, что европейцы отговорят США от продолжения санкций. Впрочем, вероятнее всего, американцы уговорят европейцев усилить санкции против России.

Газопровод «Северный поток — 2» соединит Россию и Германию: начальная точка располагается в районе порта Усть-Луга в Ленинградской области, а конечная — в районе Грайфсвальда. Две нитки трубопровода укладывают по дну Балтийского моря рядом с действующим «Северным потоком». Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров газа в год, а общая длина оценивается в 1200 километров.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Отношения Вашингтона и Берлина обострились на фоне разногласий по СП-2. ФРГ же не хочет отказываться от сотрудничества с Россией по жизненно важному для нее проекту. Давлении на Берлин многократно усилилось после госпитализации Алексея Навального.

В августе три сенатора США в письме оператору порта в городе Засниц потребовали прекратить работы по поддержке строительства газопровода. В противном случае порту грозят санкции, которые приведут к его «финансовому разрушению». В ответ статс-секретарь МИД Германии Нильс Аннен заявил, что энергетическая политика Германии и Европы будет определяться «исключительно в Берлине и Брюсселе, а не в Вашингтоне».

Санкции США являются главным препятствием для завершения строительства «Северного потока-2». С 20 октября они касаются не только судов для укладки труб, но и компаний, помогающих устанавливать соответствующее оборудование или модернизировать его. По оценке Nord Stream 2 AG, ограничения затронут более сотни европейских компаний.

Кроме того, по данным агентства Bloomberg, Вашингтон намерен ввести санкции в отношении страховых и сертификационных компаний, сотрудничающих с российскими судами при завершении строительства газопровода.