Мировой долг превысит $277 трлн к концу года

Из-за новой пандемии коронавируса общий объем глобального долга достигнет рекордных $277 трлн долларов к концу 2020 года, или 365% мирового ВВП, согласно отчету вашингтонского ИМФ.

Из-за новой пандемии коронавируса общий объем глобального долга достигнет рекордных $277 трлн долларов к концу 2020 года, или 365% мирового ВВП, согласно отчету вашингтонского ИМФ.

Экономические последствия пандемии коронавируса увеличили мировой долг на $15 трлн с конца 2019 года. Этот говорит о росте глобального долга выше $272 трлн в третьем квартале этого года, отмечается в отчете.

Поскольку финансовые меры по борьбе с пандемией COVID-19 продолжают осуществляться, ожидается, что к концу года мировой долг будет только увеличиваться. Рисковый сценарий для Банка России включает в себя вероятность крупного мирового кредитного кризиса из-за высокого уровня государственного долга во многих странах, заявила ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина.