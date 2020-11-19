СМИ-иноагенты распространяют фейки против вакцины "Спутник V"

Некоторые СМИ, признанные иноагентами в РФ, часто подвергают критике российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V" в пользу разрабатываемых в США препаратов.

Некоторые СМИ, признанные иноагентами в РФ, часто подвергают критике российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V" в пользу разрабатываемых в США препаратов.

На текущий момент среди созданных в мире вакцин только у трех из них эффективность превышает 90%. В число этих препаратов входят отечественный "Спутник V", вакцина США и Германии BNT162b2, а также разработка американской компании Moderna, передает Федеральное агентство новостей.

В русскоязычных западных изданиях и СМИ-иноагентах продукты зарубежного производства представляют как высокоэффективные препараты, способные спасти мир от пандемии уже к следующей зиме. Однако, когда речь заходит о российской вакцине, читателю предлагают резко негативный материал, зачастую не соответствующий действительности.

Одним из главных недостатков препарата из России указывают неоконченный третий этап испытаний и начавшуюся вакцинацию добровольцев под присмотром врачей. Но при этом упускают из виду тот факт, что в разных странах уже применяют шесть видов вакцин для привития военных и других групп населения.