Ученик умер на перемене в архангельской школе

Ребенок скончался на перемене в архангельской школе. Врачи диагностировали у мальчика остановку сердца.

Ребенок скончался на перемене в архангельской школе. Врачи диагностировали у мальчика остановку сердца.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. Врачи боролись за жизнь школьника, но реанимировать его не удалось. Тело ребенка направлено в морг на экспертизу. Следователи устанавливают обстоятельства смерти мальчика.

Недавно пожилой мужчина скончался во время занятий в бассейне в самарском фитнес-клубе. Пенсионер задержал дыхание под водой, но на поверхность так и не вынырнул.