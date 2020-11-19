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19:23   19 Ноября 2020
Происшествия

Ученик умер на перемене в архангельской школе

Ученик умер на перемене в архангельской школе

Ребенок скончался на перемене в архангельской школе. Врачи диагностировали у мальчика остановку сердца.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. Врачи боролись за жизнь школьника, но реанимировать его не удалось. Тело ребенка направлено в морг на экспертизу. Следователи устанавливают обстоятельства смерти мальчика.

Недавно пожилой мужчина скончался во время занятий в бассейне в самарском фитнес-клубе. Пенсионер задержал дыхание под водой, но на поверхность так и не вынырнул.

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#архангельск #смерть #школьник #перемена

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