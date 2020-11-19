Депутаты Госдумы задумались о смене пенсионной системы в России

Предложение о внесении изменений в пенсионную систему РФ озвучил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Предложение о внесении изменений в пенсионную систему РФ озвучил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Глава партии уверен, что в России необходимо вернуть систему выплат пенсий пожилым россиянам из средств бюджета. По данным РАНХиГС с 2030 года соотношение размера пособий для пожилых граждан и зарплаты, несмотря на повышение пенсионного возраста, будет снижаться, напомнил Миронов. Также он отметил, что сумма страховой пенсии ненамного больше размера прожиточного минимума в РФ.

Таким образом глава СР настаивает на системе выплат из бюджета, куда нужно направить и отчисления из зарплат граждан. За счет изменения системы сократится риск неэффективного инвестирования пенсионных накоплений, а пожилым гражданам будут предоставлены гарантии.