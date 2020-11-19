Кедми предупредил о новой угрозе после Карабахского конфликта

По словам аналитика, попытки «мутить воду» в Закавказье будут продолжаться, однако на этот раз — не военным путем.

После конфликта в Нагорном Карабахе «потусторонние силы» могут попытаться дестабилизировать обстановку в других странах Закавказья. К такому мнению пришел израильский аналитик, дипломат Яков Кедми в эфире программы «Соловьев LIVE».

Политэксперт прокомментировал ситуацию в Карабахе после введения российских миротворцев. По словам Кедми, военный конфликт в регионе завершился, равно как и тема применения силы в отношении Армении.

Несмотря на это, в Закавказье есть еще страны, от которых можно ждать совершенно неожиданных действий. По этой причине попытки «мутить воду» будут продолжаться, однако на этот раз — не военными способами.

«Поскольку в этом конфликте замешано много "потусторонних" сил, возня на Кавказе будет продолжаться. Но не военным путем. Рядом есть еще такая страна, в том виде, в котором она есть, ее не было до советской власти. Называется Грузия. Попытка мутить воду на Кавказе будет дальше», — отметил Кедми.

По словам аналитика, это будет происходить на фоне внутренних проблем, существующих на Кавказе. Например, такая обстановка сложилась в Грузии. Кедми не исключил, что в стране попытаются устроить революцию.

«Так что тишь да гладь там не настанет, но военных конфликтов не будет. Будут попытки провести всякие революции. В Ереване удалось то, что не удалось в Минске. Пока будут те силы, которым удается в Ереване, Киеве и Тбилиси и других местах рядом, тихо и спокойно не будет», — не сомневается эксперт.

Эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Тогда Баку обвинил Ереван в провокационных обстрелах и развернул наступление. В свою очередь, Армения заявила, что первой начала боевые действия азербайджанская армия. Обе стороны задействовали бронетехнику, артиллерию и авиацию.

Окончательно конфликт удалось завершить 9 ноября. Соглашение о прекращении огня подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин.

Согласно документу, Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Также сторонам гарантируется создание транспортных коридоров: Армении — в Карабах, а Азербайджану — в несуверенный регион Нахичевань.

Кроме того, по соглашению, в регион направились 1960 российских миротворцев, 90 бронетранспортеров, а также 380 единиц техники. Основу контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Как сообщил замкомандующего миротворческой группировкой полковник Алексей Полюхович, режим прекращения огня полностью соблюдается.

«Режим прекращения огня на территории Нагорного Карабаха соблюдается в полном объеме. Миротворческий контингент выполняет обязанности в штатном режиме. Обстановка на постах спокойная», — приводят слова Полюховича ТАСС.

Сообщается, что наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, который соединяет Армению и Нагорный Карабах.

Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки.