Кедми предупредил о новой угрозе после Карабахского конфликта
После конфликта в Нагорном Карабахе «потусторонние силы» могут попытаться дестабилизировать обстановку в других странах Закавказья. К такому мнению пришел израильский аналитик, дипломат Яков Кедми в эфире программы «Соловьев LIVE».
Политэксперт прокомментировал ситуацию в Карабахе после введения российских миротворцев. По словам Кедми, военный конфликт в регионе завершился, равно как и тема применения силы в отношении Армении.
Несмотря на это, в Закавказье есть еще страны, от которых можно ждать совершенно неожиданных действий. По этой причине попытки «мутить воду» будут продолжаться, однако на этот раз — не военными способами.
«Поскольку в этом конфликте замешано много "потусторонних" сил, возня на Кавказе будет продолжаться. Но не военным путем. Рядом есть еще такая страна, в том виде, в котором она есть, ее не было до советской власти. Называется Грузия. Попытка мутить воду на Кавказе будет дальше», — отметил Кедми.
По словам аналитика, это будет происходить на фоне внутренних проблем, существующих на Кавказе. Например, такая обстановка сложилась в Грузии. Кедми не исключил, что в стране попытаются устроить революцию.
«Так что тишь да гладь там не настанет, но военных конфликтов не будет. Будут попытки провести всякие революции. В Ереване удалось то, что не удалось в Минске. Пока будут те силы, которым удается в Ереване, Киеве и Тбилиси и других местах рядом, тихо и спокойно не будет», — не сомневается эксперт.
Эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Тогда Баку обвинил Ереван в провокационных обстрелах и развернул наступление. В свою очередь, Армения заявила, что первой начала боевые действия азербайджанская армия. Обе стороны задействовали бронетехнику, артиллерию и авиацию.
Окончательно конфликт удалось завершить 9 ноября. Соглашение о прекращении огня подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин.
???????????????????????? Заявление Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации. ???? https://t.co/ZUdBwmfxJ1#НагорныйКарабах pic.twitter.com/rUlwsWRFBx— МИД России ???????? (@MID_RF) November 10, 2020
Согласно документу, Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Также сторонам гарантируется создание транспортных коридоров: Армении — в Карабах, а Азербайджану — в несуверенный регион Нахичевань.
Кроме того, по соглашению, в регион направились 1960 российских миротворцев, 90 бронетранспортеров, а также 380 единиц техники. Основу контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.
#Видео Подразделение миротворческого соединения #ЦВО, совершившие перелет из Ульяновска в Армению, осуществили разгрузку на аэродроме #Эребуни и уже совершают марш в район выполнения задач #НагорныйКарабах #Миротворцы #РоссияАрмения #РоссияАзербайджан @ArmeniaMODTeam @wwwmodgovaz pic.twitter.com/kYWypT3w5N— Минобороны России (@mod_russia) November 11, 2020
Как сообщил замкомандующего миротворческой группировкой полковник Алексей Полюхович, режим прекращения огня полностью соблюдается.
«Режим прекращения огня на территории Нагорного Карабаха соблюдается в полном объеме. Миротворческий контингент выполняет обязанности в штатном режиме. Обстановка на постах спокойная», — приводят слова Полюховича ТАСС.
Сообщается, что наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, который соединяет Армению и Нагорный Карабах.
#Видео Российские миротворцы сегодня обеспечили безопасность передвижения колонны вооруженных сил Азербайджана в Нагорном Карабахе https://t.co/ZJRm26430f #НагорныйКарабах #Миротворцы #ЦВО #МирнаяМиссия #Армения #Азербайджан pic.twitter.com/ayAjVwfyLL— Минобороны России (@mod_russia) November 19, 2020
Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки.