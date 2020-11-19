Телеведущая Руденко выступила против ужесточения наказания за интимные сливы

Руденко считает, что любое ужесточение дает лишний повод для обсуждения проблемы, чем пользуются те самые мошенники, которые устраивают провокации против известных людей.

Ведущая ток-шоу «Естественный отбор», спортсменка Зинаида Руденко считает, что ужесточать ответственность за распространение интимных фото и видео не нужно. По ее мнению, действующие законы достаточно защищают граждан от таких посягательств на частную жизнь.

«Народные Новости» и Медиагруппа «Патриот» провели онлайн-конференцию на тему защиты своих персональных данных после инцидента с футболистом «Зенита» Артемом Дзюбой. Звезды, политики, адвокаты и психологи объяснили, что делать в подобных ситуациях.

Руденко считает, что любое ужесточение дает лишний повод для обсуждения проблемы, чем пользуются различные мошенники, которые устраивают провокации против известных людей и зарабатывают на этом большие деньги.

«Не пройдет и недели, как эта ситуация будет обсуждаться в самых крупных ток-шоу страны. К сожалению, любой такой негативный черный инфоповод привлекает огромное внимание зрителей. Так мы воспитаны, нас привлекает негатив. Люди, которые это устроили, они будут получать от ведущих телевизионных компаний большие суммы денег за участие в этих ток-шоу. Каждый, кто "накопал" на публичных людей какие-то сведения, может сейчас хорошо заработать, придя на какой-то канал и сказав: "У меня есть видео на такого-то человека, прошу за него миллион рублей». И такие деньги чаще всего выплачиваются», — объяснила свою позицию телеведущая.

Эксперт считает, что предусмотренная ответственность за интимныеимеет достаточную по силе меру воздействия на мошенников.

«Я, не будучи юристом, проконсультировалась со своим соведущим-юристом Александром Борисовым, который сказал мне, что три статьи Уголовного кодекса РФ, которые напрмясб могут быть использованы в этом деле. [Дзюбы — прим.ред] статья 163 — "Вымогательство", статья 158 — "Мошенничество", статья 137 — "О нарушении неприкосновенности частной жизни". Сроки там до двух-четырех лет, и, мне кажется, этого достаточно, чтобы остановить мошенников», — сказала Руденко.

Чтобы избежать интимных сливов и «порномести», нужно помнить, что любой гаджет создан для хранения и передачи иданных. Никто не даст 100% гарантии, что записанная там информация не окажется в чужих руках.

«Я примеряю ситуацию на себя. Я с 19 лет замужем, но случалось, что муж бывал в командировках, и мы с ним тоже созванивались по видеосвязи. Подобные ролики с нашим участием тоже могли попасть на всеобщее обозрение. Я тоже могу стать жертвой. <...> И эта ситуация убедила меня в n-й раз, что не стоит выставлять свои фотографии и видео в социальных сетях», — заключила Руденко.

В ночь на 8 ноября в интернете появилось интимное видео с участием Артема Дзюбы. Позже выяснилось, что распространивший в сети ролик требовал у нападающего «Зенита» пять миллионов долларов. Спортсмен отказался платить из-за того, что сумма оказалась для него слишком большой. Кроме того, он не был уверен, что шантаж на этом закончится, а видео все равно не окажется в интернете.

Шумиха обернулась тем, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов решил не вызывать игрока на предстоящие матчи национальной команды, чтобы оградить его от излишнего негатива. Спортивная общественность отреагировала на скандал неоднозначно, хотя некоторые представители шоу-бизнеса поддержали нападающего.