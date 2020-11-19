"Медуза" получила судебный иск от бизнесмена Евгения Пригожина

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин намерен отсудить у редакции Medusa Project SIA пять миллионов рублей.

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин намерен отсудить у редакции Medusa Project SIA пять миллионов рублей.

Соответствующий иск о защите чести, достоинства и деловой репутации направлен в Савеловский районный суд Москвы. Об этом проинформировала пресс-служба компании "Конкорд".

Ранее журналист Максим Шевченко дал интервью изданию "Довод", в тексте которого указана ссылка на материал "Медузы" о Пригожине. Бизнесмен считает, что сделанные в ходе интервью утверждения "носят явно порочащий характер и крайне негативно влияют на честь и достоинство, деловую репутацию".

Евгений Пригожин планирует взыскать через суд с Medusa Project SIA, главреда "Довода" Ильи Косыгина и журналиста Максима Шевченко по пять миллионов рублей в качестве моральной компенсации.

Петербургский бизнесмен требует от ответчиков, чтобы после суда они удалили публикации в течение десяти дней с момента вступления решения в силу. Также он рассчитывает на опровержение растиражированных в СМИ заявлений.

Ранее стало известно, что иск бизнесмена Пригожина к главе "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) Алексею Навальному, юристу Любови Соболь и агентству Znak о защите чести и деловой репутации принят в московский районный суд.