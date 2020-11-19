Беглов обратился с благодарностью к медработникам Петербурга

Петербургских медиков, которые столкнулись на работе с коронавирусной инфекцией, поблагодарил губернатор города Александр Беглов в рамках телемарафона.

Петербургских медиков, которые столкнулись на работе с коронавирусной инфекцией, поблагодарил губернатор города Александр Беглов в рамках телемарафона.

Вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев также выразил благодарность всем врачам за их важный труд в период пандемии. По его словам, в городе создали 14 тыс. мест для пациентов с COVID-19. Он также рассказал о подготовке властей к осеннему всплеску заболеваемости инфекцией.

Губернатор Петербурга заявил, что подвиг медицинских работников никогда не забудут. Память об этом увековечат в виде уникального монумента. Беглов также призвал горожан не игнорировать требования безопасности в общественных местах, чтобы не допустить ухудшения ситуации в системе здравоохранения, передает 78.ru.

Новые ограничения вступают в силу в Петербурге с 23 ноября. Они связаны с организацией спортивных мероприятий. Теперь их проведение нужно согласовывать с компетентными органами, сообщает телеканал "360".