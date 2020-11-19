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18:25   19 Ноября 2020
Происшествия

Суд заключил под стражу Куракина по делу о взяточничестве

Суд заключил под стражу Куракина по делу о взяточничестве

Суд Москвы избрал меру пресечения замглавы правительства Подмосковья Дмитрию Куракину.

Заседание прошло 19 ноября. Чиновника заключили под стражу до 17 января 2021 года, сообщает пресс-служба Басманного суда. Мера пресечения избрана еще двум предполагаемым сообщникам Куракина. Следствие обвиняет чиновника в получении крупной взятки.

Правоохранители провели обыски по месту жительства Куракина, затем его отвезли в Следственный комитет на допрос. Подробности дела не сообщаются. Расследование продолжается.

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#суд #подмосковье #Куракин

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