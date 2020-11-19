Суд заключил под стражу Куракина по делу о взяточничестве

Суд Москвы избрал меру пресечения замглавы правительства Подмосковья Дмитрию Куракину.

Суд Москвы избрал меру пресечения замглавы правительства Подмосковья Дмитрию Куракину.

Заседание прошло 19 ноября. Чиновника заключили под стражу до 17 января 2021 года, сообщает пресс-служба Басманного суда. Мера пресечения избрана еще двум предполагаемым сообщникам Куракина. Следствие обвиняет чиновника в получении крупной взятки.

Правоохранители провели обыски по месту жительства Куракина, затем его отвезли в Следственный комитет на допрос. Подробности дела не сообщаются. Расследование продолжается.