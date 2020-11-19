Депутат предупредил "монстров" YouTube и Facebook о расплате за цензуру СМИ

Западные соцсети должны понимать, что попытки пропустить российские СМИ сквозь маховики цензуры будут иметь серьезные последствия, рассказал депутат Госдумы Сергей Вострецов.

Западные соцсети должны понимать, что попытки пропустить российские СМИ сквозь маховики цензуры будут иметь серьезные последствия, рассказал депутат Госдумы Сергей Вострецов.

Депутат нижней палаты российского парламента добавил, что введение подобных санкций поможет защитить граждан России от вмешательства из-за рубежа. Вострецов уточнил, что соцсети в современном мире являются политическим инструментом и рычагом дестабилизации ситуации, который уже продемонстрировал свою "эффективность" в Ливии и на Украине.

"Сегодня интернет стал площадкой для политических манипуляций. Через него организовывались цветные революции на Украине, в Ливии и других странах, — рассказал Вострецов в беседе с корреспондентом Nation News. — Нужно контролировать этих "монстров", чтобы защитить наших граждан и государство".

Парламентарий подчеркнул, что соцсети должны осознавать всю степень ответственности, которая может наступить в случае попыток подвергнуть российские СМИ цензуре. Как следует из проекта закона, находящегося на рассмотрении депутатов Госдумы, подобные нарушения будут наказываться штрафами, сумма которых может достигать трех млн рублей.