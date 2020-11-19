Лавров обсудил по телефону с новым главой МИД Армении обстановку в Карабахе

Новый глава МИД Армении Ара Айвазян и его российский коллега Сергей Лавров обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе в ходе переговоров.

Новый глава МИД Армении Ара Айвазян и его российский коллега Сергей Лавров обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе в ходе переговоров.

Представитель российского ведомства заявил о готовности РФ сотрудничать в сфере региональной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Армении.

В ходе разговора обсуждали усилия, которые были приложены для разрешения гуманитарной ситуации в Арцахе. Также главы МИД разговаривали о встрече с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, которая состоялась 18 ноября.