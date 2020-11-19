18:06 19 Ноября 2020Происшествия
Предсмертная попытка заложника обезвредить грабителя попала на видео
Предсмертная схватка заложника с грабителем банка в Екатеринбурге попала на запись камер видеонаблюдения.
Предсмертная схватка заложника с грабителем банка в Екатеринбурге попала на запись камер видеонаблюдения.
Видео опубликовала пресс-служба Следственного комитета России. На кадрах видно, что грабитель угрожает оружием двум сотрудницам финансовой организации, а посетители лежат на полу. Когда преступник отвернулся, один из заложников прыгнул на него со спины и попытался повалить и обезвредить.
Злоумышленник выстрелил в мужчину, от полученных травм он скончался на месте. У погибшего остались жена и дочь. Преступник оказался уроженцем Краснодара, который "мечтал" об ограблении банка, бросил семью и уехал в Екатеринбург. По результатам экспертизы было установлено, что он страдает тяжелым психическим расстройством.