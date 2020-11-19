Украинцев предупредили о непредсказуемом росте цен на газ

Цена на газ для украинских потребителей впервые будет напрямую привязана к ценам на голубое топливо на европейском рынке. Поэтому украинцам уже пора начать привыкать к тому, что в зимний период стоимость газа будет неуклонно повышаться.

Цена на газ для украинских потребителей впервые будет напрямую привязана к ценам на голубое топливо на европейском рынке. Поэтому украинцам уже пора начать привыкать к тому, что в зимний период стоимость газа будет неуклонно повышаться.

Об этом в статье для украинского издания «Главред» предупреждает эксперт по вопросам энергетики, президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар.

По его словам, национальная комиссия, которая регулирует сферу коммунальных услуг и энергетики, собирается в связи с подорожанием газа повысить тарифы на его доставку. При этом наступивший отопительный сезон станет для Украины первым, когда цена на газ в стране напрямую связана со стоимостью газа в Европе, откуда голубое топливо в основном и поступает.

«Традиционно так всегда происходило в Европе, что зимой цена на газ растет, а летом — падает. Поэтому в принципе, не исключено, что нас ждет очередной рост цены. Это будет зависеть от метеорологических условий — если будет слишком холодно, то потребность в газе возрастет, а соответственно с этим, и его цена», — отмечает Гончар.

Но иногда поведение рынка предсказать невозможно. Например, в прошлом году сложилась ситуация, когда летняя закупочная цена на газ оказалась выше из-за того, что возможное неподписание контракта с «Газпромом» привело к ожиданию газового кризиса. В результате даже в условиях теплой зимы стоимость газа оказалась выше ожидавшейся.

В этом году, по мнению эксперта, цена на газ сильно не поднимется, хотя бы благодаря заполненным «под завязку» газовым хранилищам Украины.

«Следовательно, и дефицита газа также не должно быть. Потому и повышение, если оно и произойдет, вряд ли будет стремительным, как это могло бы быть при условии дефицита. Но даже если дефицит где-то в Европе и будет просматриваться, то его легко могут компенсировать поставками сжиженного газа», — рассуждает Гончар.

Если газ в Европе окажется слишком дорогим, то Украине будет проще брать топливо из собственных запасов, как это делается уже сейчас во избежание резких скачков цены.

Но цена на газ в любом случает теперь будет ориентирована на рыночную стоимость топлива, отмечает эксперт-энергетик.

Спасти ситуацию, по его словам, можно будет только в том случае, если трейдеры будут закупать газ по летним низким ценам, страхуясь тем самым от зимних скачков, когда разница в цене на газ может отличаться в два раза.

«Рост цены, конечно, может бить по карману, но к этому украинцы должны привыкнуть так же, как и во время подорожания горючего на автозаправках, — предупреждает Гончар. — Но для нас фактор риска заключается не столько в газе как таковом, а в том, что будет происходить с курсом гривны по отношению к доллару. Здесь риски значительно больше и именно они до нас могут докатиться уже после Нового года».

Если гривна под давлением дыры в бюджете и финансовых проблем начнет падать, то цены пойдут в верх, заключает эксперт. И насколько они вырастут, предсказать сейчас очень трудно, что-то прогнозировать заранее – это все равно, что тыкать пальцем в небо.