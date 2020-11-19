Компания «РУСАЛ» построила переправу к руднику Дебеле в Гвинее

Построенный специалистами российской компании "РУСАЛ" мост через реку Саму в гвинейской провинции Киндия ввели в эксплуатацию.

Построенный специалистами российской компании "РУСАЛ" мост через реку Саму в гвинейской провинции Киндия ввели в эксплуатацию.

Мост длинной более 65 метров был возведен "Компанией бокситов Киндии", которая является дочерним предприятием РУСАЛа. Специалистам удалось завершить работы на два месяца раньше, чем планировалась, сообщает Федеральное агентство новостей.

Новая переправа сможет эксплуатироваться в течение 35 лет и позволит улучшить транспортную доступность рудника Дебеле. Мост построен с учетом всех климатических особенностей страны. Строительство велось с соблюдением всех экологических норм.

Директор по глиноземному бизнесу РУСАЛа Яков Ицков заявил, что новый мост упростит разработку сырьевых запасов, а также создаст дополнительные логистические возможности в регионе.