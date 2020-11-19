Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:57   19 Ноября 2020
Политика

Компания «РУСАЛ» построила переправу к руднику Дебеле в Гвинее

Компания «РУСАЛ» построила переправу к руднику Дебеле в Гвинее

Построенный специалистами российской компании "РУСАЛ" мост через реку Саму в гвинейской провинции Киндия ввели в эксплуатацию.

Мост длинной более 65 метров был возведен "Компанией бокситов Киндии", которая является дочерним предприятием РУСАЛа. Специалистам удалось завершить работы на два месяца раньше, чем планировалась, сообщает Федеральное агентство новостей.

Новая переправа сможет эксплуатироваться в течение 35 лет и позволит улучшить транспортную доступность рудника Дебеле. Мост построен с учетом всех климатических особенностей страны. Строительство велось с соблюдением всех экологических норм.

Директор по глиноземному бизнесу РУСАЛа Яков Ицков заявил, что новый мост упростит разработку сырьевых запасов, а также создаст дополнительные логистические возможности в регионе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#строительство #русал #гвинея

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров